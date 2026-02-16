Політтехнолог Михайло Шейтельман заявив, що, якщо Навроцький хоче, щоб Польща зайнялася ядерним проєктом, то варто подумати про те, щоб разом з Україною розробити спільну ядерну зброю, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Ще один крок на шляху до краху могутності рф зробив президент Польщі Навроцький. Все-таки недаремно, коли всі в нього кидали шапки, я казав, що Польща – це дружня нам країна, Навроцький весь час нагадує про старі розбірки між українцями та поляками, але він точно не за путіна і не проросійський. Це для нас головне, а з рештою можна мати справу. Про це я говорив під час виборів Навроцького. І ось він виправдовує мої аванси і політично виправдовує мої надії. Він заявив, що є великим прихильником вступу Польщі до ядерного проєкту», – зазначає Михайло Шейтельман.

За словами Навроцького, розповідає експерт, Польща має йти цим шляхом, тому що вона біля кордону збройного конфлікту і відомо, як до неї ставиться росія. Також, додає він, на питання про можливу реакцію росії на початок роботи Польщі над ядерною програмою Навроцький відповів, що росія може відреагувати агресивно на будь-що, мовляв, якщо так, то яка взагалі різниця.

Отже, констатує експерт, Навроцький виступає за те, щоб Польща стала ядерною державою із власною ядерною зброєю. За його словами, Польща справді стає поступово порівнянною з великими європейськими країнами, як Німеччина, Франція, Італія, тому ядерна програма – це логічно.

«Я особисто вважаю, що з огляду на досвід в атомній енергетиці України спільна розробка українсько-польської ядерної зброї була б просто величезною перемогою. Ось ми спільно провели чемпіонат Європи з футболу і можемо спільно розробити українсько-польську ядерну зброю. Ось це було б символом вічної дружби між українським і польським народами, якби ми мали спільну ядерну зброю, звісно, спрямовану лише проти абсолютних країн-ізгоїв. Не проти якихось нормальних країн, а лише проти росії, Ірану, Північної Кореї, тобто тих, хто сьогодні або воює проти нас, або чия зброя використовується на цій війні», – підсумовує Михайло Шейтельман.

