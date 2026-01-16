Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області сильно впливає на бюджети українців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області офіційно набрало чинності у місті Рені з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Місцева влада переглянула розцінки на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни пояснюють зростанням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії.

Згідно з новими розцінками, кубометр води коштує 38,87 гривні, що на 7,2% більше попередньої ставки. Вартість каналізаційних послуг зросла до 47,62 гривні, на 17,4% вище, ніж раніше. У КП «Водоканал» Ренійської міської ради зазначають, що попередні ціни покривали лише 91% фактичних витрат. Додаткові навантаження створили підвищення зарплат, енергетичні видатки та соціальні коригування.

Протягом року підприємство планує подати понад 478 тисяч кубометрів води та прийняти близько 255 тисяч кубометрів стоків. Минулого року тарифи залишалися стабільними, а різницю покривав бюджет через спеціальну ініціативну групу.

Місцеві експерти радять громадянам фіксувати показники лічильників, економно використовувати ресурси та планувати споживання, щоб пом’якшити вплив підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області на сімейний бюджет.

Рада громади закликає жителів регулярно перевіряти офіційні повідомлення та вчасно оплачувати рахунки, що дозволяє уникнути заборгованості та гарантує безперебійну роботу систем водопостачання і каналізації. Додатково рекомендується скористатися державними пільгами та субсидіями для вразливих категорій населення, щоб забезпечити фінансову стабільність у домогосподарствах.

Мешканцям радять враховувати нові тарифи при плануванні щомісячних витрат, щоб уникнути непередбачених фінансових труднощів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.