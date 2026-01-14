Действуют графики отключения света в Полтавской области на 15 января у части населенных пунктов из-за важных работ.

Графики отключения света в Полтавской области на 15 января из-за планового ремонта охватят часть региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Новосанжарская поселковая территориальная община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

В связи с проведением работ в сетях АО "Полтаваоблэнерго" возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Для удобства были составлены графики отключения света в Полтавской области на 15 января.

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) выключат электричество в селе Кунцево. Ограничения касаются следующих адресов:

пер.Береговый (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12),

пер.Горыстый (б. 2, 4),

пер.Дачный (б. 3, 4, 5, 5а, 7),

Зеленый (б. 1),

Клубна (б. 3, 4, 7, 8, 9, 10),

пер.Лисный (б. 1, 3, 4, 6),

пер.Ломанный (б. 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 8),

Молодижна (б. 4, 5, 6а, 7, 8, 10, 11а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 93

пер.Молодижный (б. 9),

пер.Надворсклянскый (б. 2, 4, 5, 6),

Першотравнева (б. 4, 6, 16),

Полтавська (б. 3, 5, 6/2, 9, 11, 15/1),

Рыбальська (б. 2, 4, 5, 9, 11, 11А, 12, 15, 17, 19, 21, 23),

пер.Рыбальский (б. 7, 10, 13, 14),

пер.Ричковы (б. 2, 3, 3а, 4, 5),

пер.Садовый (б. 3, 4, 5, 6),

Степова (б. 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15),

пер.Тараса Шевченко (б. 3/1, 5, 9, 9а, 11, 12, 15, 15а, 15а, 17),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 23, 24/2, 25, 26/1 30а, 31, 32, 33, 34а, 35/1, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46/2, 47, 48/1, 48/2, 49, 50, 51/55 56, 57/1, 58, 59/2, 61, 62, 63/1, 63/1 а, 64, 64/1, 67/1, 68, 68а, 70, 71, 72, 73, 73А, 75, 76, 7 83, 83А, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 109, 107 110, 111, 112, 113, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 123, 1 134, 136, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 149, 151),

пер.Шкильный (б. 1, 3, 6)

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, вводятся ограничения в селе Мала Перещепына на улицах:

Базарна (с. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),

Лугова (б. 3),

Незалежности (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73)

С 8 до 17 из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) вводятся ограничения в селе Пысаривка в домах по адресам:

пер.Бойкивськый (б. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 15),

пер.Вышневый (б. 3, 4, 6а, 8),

Вячеслава Богданчыка (б. 2а, 15, 23, 27, 31, 33),

Дачна (б. 16, 16а, 17),

пер.Дачный (б. 6),

Дружбы (б. 1, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 30, 34, 36/2, 38/1, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62),

пер.Заричковый (б. 4, 5, 7, 8, 14),

Зарична (б. 1),

Здоровья (б. 7, 13, 14, 29, 33, 36, 72),

Лисна (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 25, 35, 37),

пер.Лисный (б. 2, 5, 7, 8, 9, 11, 18),

Лугова (б. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 37, 37а, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63),

Первомайська (б. 4а, 8, 20, 26, 32, 34, 36),

Перемогы (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37),

пер.Ричковый (б. 3, 4, 8, 10, 12 А, 14, 17, 20),

Сонячна (б. 4, 18, 28),

Соснова (б. 2, 3, 4, 6а, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 24, 26, 28),

пер.Сосновый (б. 1),

Садове (б. 71),

Учытель (б. 83, 84, 184),

Центральна (б. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33/1, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 44Б, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 54а, 55, 57, 58, 59/20, 61/65, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 75а, 76а, 76 б, 76б, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88а, 89, 89 а, 90, 90а, 92, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119/2, 120, 122, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133а, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147а, 150, 151, 151а, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164а, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 178, 178а, 178 А, 179, 180, 181, 182а, 183, 184, 185, 186, 190, 192, 193, 194, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 212а, 220, 222, 224, 226, 228).

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: как изменились расценки.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какие проблемы встали перед украинцами.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что именно нужно предоставить для получения.