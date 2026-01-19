Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Харьковской области предоставляется части пенсионеров, отвечающих определенным требованиям.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Харьковской области и других регионах Украины увеличилась в размере с наступлением 2026 года.

Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Харьковской области предоставляется части пенсионеров, отвечающих определенным требованиям. Сам по себе возраст не является достаточным основанием для начисления этой помощи.

Обязательные условия для назначения доплаты:

достижение 80-летнего возраста;

одинокое жительство;

получение пенсии по возрасту;

потребность в постоянном постороннем попечении о состоянии здоровья;

наличие подтвержденного медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).

Для оформления доплаты необходимо обратиться в ПФУ с заявлением. К ней нужно добавить:

вывод ЛКК о необходимости постоянной посторонней заботы;

паспорт;

идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда о том, что лицо не получает иную доплату на попечительство.

В связи с обновленными бюджетными показателями на 2026 год размер прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, увеличился до 2 595 гривен. Соответственно, ежемесячная доплата по уходу также возросла и теперь составляет 1 038 гривен.

Такое пособие не назначается автоматически. Воспользоваться этой поддержкой могут только граждане, которые отвечают установленным законодательством требованиям и прошли определенную процедуру оформления.

Для получения ежемесячной доплаты пенсионеру, прежде всего, необходимо подтвердить потребность в постороннем уходе. Это делает врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) на основании медицинского осмотра. С этой целью следует обратиться в любое учреждение здравоохранения и получить официальное медицинское заключение.

После этого лицо подает в органы Пенсионного фонда заявление о назначении надбавки, добавив пакет необходимых документов:

паспорт гражданина Украины,

идентификационный код,

медицинское заключение о необходимости постоянного ухода,

подтверждение того, что пенсионер не получает выплат, связанных с инвалидностью.

