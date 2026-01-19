Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Харьковской области и других регионах Украины увеличилась в размере с наступлением 2026 года, пишет Politeka.net.
Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.
Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Харьковской области предоставляется части пенсионеров, отвечающих определенным требованиям. Сам по себе возраст не является достаточным основанием для начисления этой помощи.
Обязательные условия для назначения доплаты:
- достижение 80-летнего возраста;
- одинокое жительство;
- получение пенсии по возрасту;
- потребность в постоянном постороннем попечении о состоянии здоровья;
- наличие подтвержденного медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).
Для оформления доплаты необходимо обратиться в ПФУ с заявлением. К ней нужно добавить:
- вывод ЛКК о необходимости постоянной посторонней заботы;
- паспорт;
- идентификационный код;
- справку из Пенсионного фонда о том, что лицо не получает иную доплату на попечительство.
В связи с обновленными бюджетными показателями на 2026 год размер прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, увеличился до 2 595 гривен. Соответственно, ежемесячная доплата по уходу также возросла и теперь составляет 1 038 гривен.
Такое пособие не назначается автоматически. Воспользоваться этой поддержкой могут только граждане, которые отвечают установленным законодательством требованиям и прошли определенную процедуру оформления.
Для получения ежемесячной доплаты пенсионеру, прежде всего, необходимо подтвердить потребность в постороннем уходе. Это делает врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) на основании медицинского осмотра. С этой целью следует обратиться в любое учреждение здравоохранения и получить официальное медицинское заключение.
После этого лицо подает в органы Пенсионного фонда заявление о назначении надбавки, добавив пакет необходимых документов:
- паспорт гражданина Украины,
- идентификационный код,
- медицинское заключение о необходимости постоянного ухода,
- подтверждение того, что пенсионер не получает выплат, связанных с инвалидностью.
