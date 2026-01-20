Работа для пенсионеров в Запорожье остается востребованной среди старших жителей города и показываем доступные варианты.

Работа для пенсионеров в Запорожье включает в себя несколько направлений, сообщает Politeka.

Мы собрали несколько вариантов работы для пенсионеров в Запорожье на платформе work.ua. К примеру, сеть АЗС OKKO предлагает вакансию продавца-кассира с оплатой 22 000 грн в месяц.

Работникам обещают официальное трудоустройство с первого дня, своевременную выплату зарплаты, оплачиваемый отпуск 24 дня в год и больничные.

Кроме того, каждый сотрудник обеспечивается бесплатным медицинским страхованием, включая лабораторные исследования, амбулаторную помощь и медицинские осмотры.

Еще одним предложением работы для пенсионеров в Запорожье является вакансия менеджера сервисного центра бытовой техники компании Молько с оплатой от 20 000 до 26 000 грн.

Основная задача состоит в приеме бытовой техники от клиентов, ее доставке на ремонт, возврате и выдаче клиентам, а также сопровождении всех операций в программе 1С.

График: пять дней в неделю с 9:00 до 17:00, а также есть очередная суббота с 9:00 до 15:00. Компания предоставляет оборудованное место, обучение на полную ставку и поддержку коллектива.

Для имеющих навыки шитья ООО «МИК» ищет портных в экспериментальный цех с оплатой 35 000–40 000 грн в месяц.

Портные будут работать на швейном оборудовании, шить спецодежду, военную форму, белье и мужские костюмы. Важны профессионализм, работоспособность и желание учиться.

Работники должны отшивать образцы по заданным моделям, взаимодействовать с конструктором и технологом и соблюдать установленные стандарты. Собеседование проходит по адресу ул. Северное шоссе, 69

