Заплановані графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 19 по 25 січня у зв’язку з проведенням планових технічних робіт.

У зв’язку з проведенням планових технічних робіт на мережах АТ «Вінницяобленерго» введено графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 19 по 25 січня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Заплановані графіки відключення світла у Вінниці на тиждень з 19 по 25 січня у зв’язку з проведенням планових технічних робіт на мережах АТ «Вінницяобленерго». Такі роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність подачі електроенергії, тому енергетики заздалегідь повідомляють споживачів про можливі перебої.

19.01.2026 обмеження вводяться з 9 до 15 години за такими адресами:

Барське шосе: 147;

Мечнікова: 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34;

Миколи Ващука: 16А;

Політехнічна: 3;

Соборна: 22;

Хмельницьке шосе: 1, 84, 85, 88, 89, 92, 95, 95/1, 96/1, 96/2, 96Б, 96В, 98, 98Б, 102, 103А, 104, 105В, 107, 114, 114/2, 114Д, 114Ж, 122, 124, 126, 145, 147;

провулок 1-й Зелений: 4;

провулок Бестужева: 2;

провулок Зелений: 11,17;

проспект Юності: 44.

20.01.2026 з 9 до 15 години будуть знеструмлені будинки, що знаходяться за такими адресами:

Миколи Ващука: 2, 4, 6, 8, 14;

Стельмаха: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 25/1.

22.01.2026 з 9 до 16 години теж знеструмлять частину будинків за такими адресами:

Замкова: 96А.

М. Рильського: 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73.

Павла Скоропадського: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Південна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16А, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82Б, 84, 86.

23.01.2026 з 9 до 15 години не буде електрики у будинках, що розташовані за адресами:

Замостянська: 28, 31, 33.

Захисників Неба: 48, 50, 52, 56, 58, 68.

Коцюбинського: 13, 19, 21, 23, 25, 27А, 29, 31, 33, 35, 37.

Михайла Малишенка: 24, 28, 30, 32, 34, 35, 36А, 38, 42.

Олександра Довженка: 31, 34, 36, 39, 41, 43, 45.

проспект Коцюбинського: 31/17, 35.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

