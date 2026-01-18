Планируемые графики отключения света в Виннице на неделю с 19 по 25 января в связи с проведением плановых технических работ.

В связи с проведением плановых технических работ на сетях АО «Винницаоблэнерго» введены графики отключения света в Виннице на неделю с 19 по 25 января, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Планируется график отключения света в Виннице на неделю с 19 по 25 января в связи с проведением плановых технических работ на сетях АО «Винницаоблэнерго». Такие работы могут временно повлиять на стабильность подачи электроэнергии, поэтому энергетики заранее уведомляют потребителей о возможных перебоях.

19.01.2026 ограничения вводятся с 9 до 15 часов по следующим адресам:

Барське шоссе: 147;

Мечникова: 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34;

Николая Ващука: 16А;

Политехническая: 3;

Соборна: 22;

Хмельницкое шоссе: 1, 84, 85, 88, 89, 92, 95, 95/1, 96/1, 96/2, 96Б, 96В, 98, 98Б, 102, 103А, 104, 105В, 10 114Ж, 122, 124, 126, 145, 147;

переулок 1-й Зеленый: 4;

переулок Бестужева: 2;

переулок Зеленый: 11,17;

проспект Юности: 44.

20.01.2026 с 9 до 15 часов будут обесточены дома, находящиеся по следующим адресам:

Мыколы Ващука: 2, 4, 6, 8, 14;

Стельмаха: 1, 3, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 25/1.

22.01.2026 с 9 до 16 часов тоже обесточат часть домов по следующим адресам:

Замкова: 96А.

М. Рыльського: 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64А, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73.

Павла Скоропадського: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

Пивденна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16А, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82Б, 84, 86.

23.01.2026 с 9 до 15 часов не будет электричества в домах, расположенных по адресам:

Замостянська: 28, 31, 33.

Захысныкив Неба: 48, 50, 52, 56, 58, 68.

Коцюбынського: 13, 19, 21, 23, 25, 27А, 29, 31, 33, 35, 37.

Мыхайла Малышенка: 24, 28, 30, 32, 34, 35, 36А, 38, 42.

Олександра Довженка: 31, 34, 36, 39, 41, 43, 45.

проспект Коцюбынського: 31/17, 35.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

