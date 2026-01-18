Сформовано детальні графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 19 по 25 січня.

Графіки відключення світла у Чернігові на тиждень з 19 по 25 січня будуть діяти на багатьох вулицях міста, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

У Чернігові на тиждень з 19 по 25 січня заплановані масштабні графіки відключення електропостачання, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

19.01.2026 з 9 до 17 години будуть діяти обмеження за адресами:

Алєксєєва: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 29а, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а

Берегова 4

Василя Будника 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4а, 27а, 27б

Вишнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а

Вороного Г. 21, 23, 25, 25а

Воскресенська 39, 41, 43, 45, 47

Ганни Барвінок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Гарамів 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

20.01.2026 з 9 до 17 години буде знеструмлено вулиці:

Липинського 62а

Лугова 51, 58

Механізаторів 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б

Озерна 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11а

Олегове поле 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 1Г, 9А, 1026, 12Б

Олексія Бакуринського 52

21.01.2026 з 9 до 17 години не буде електрики в будинках, що знаходяться за адресами:

Радіозаводська 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська Друга 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 18б

Радіозаводська Перша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26

Радіозаводська Третя 2, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27

22.01.2026 з 9 до 17 години будуть знеструмлення в будинках за адресами:

Сковороди 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31

Сосницька 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 9а, 9б, 101, 102, 103а, 103, 104а, 104, 105, 106, 107, 108а, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

