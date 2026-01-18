Графіки відключення світла у Чернігові на тиждень з 19 по 25 січня будуть діяти на багатьох вулицях міста, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у "Чернігівобленерго".
У Чернігові на тиждень з 19 по 25 січня заплановані масштабні графіки відключення електропостачання, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.
19.01.2026 з 9 до 17 години будуть діяти обмеження за адресами:
- Алєксєєва: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 29а, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а
- Берегова 4
- Василя Будника 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4а, 27а, 27б
- Вишнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а
- Вороного Г. 21, 23, 25, 25а
- Воскресенська 39, 41, 43, 45, 47
- Ганни Барвінок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
- Гарамів 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а
20.01.2026 з 9 до 17 години буде знеструмлено вулиці:
- Липинського 62а
- Лугова 51, 58
- Механізаторів 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б
- Озерна 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11а
- Олегове поле 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 1Г, 9А, 1026, 12Б
- Олексія Бакуринського 52
21.01.2026 з 9 до 17 години не буде електрики в будинках, що знаходяться за адресами:
- Радіозаводська 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19
- Радіозаводська Друга 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 18б
- Радіозаводська Перша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26
- Радіозаводська Третя 2, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27
22.01.2026 з 9 до 17 години будуть знеструмлення в будинках за адресами:
- Сковороди 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31
- Сосницька 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 9а, 9б, 101, 102, 103а, 103, 104а, 104, 105, 106, 107, 108а, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а
Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.
