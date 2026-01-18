Графики отключения света в Чернигове на неделю с 19 по 25 января будут действовать по многим улицам города, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".
В Чернигове на неделю с 19 по 25 января запланированы масштабные графики отключения электроснабжения, которые охватят большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.
19.01.2026 с 9 до 17 часов будут действовать ограничения по адресам:
- Алексеева: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 29а, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а
- Берегова 4
- Васыля Будныка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4а, 27а, 27б
- Вышнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а
- Вороного Г. 21, 23, 25, 25а
- Воскресенська 39, 41, 43, 45, 47
- Ганны Барвинок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
- Гарамив 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12a, 14a, 16a, 21a, 22a
20.01.2026 с 9 до 17 часов будет обесточена улица:
- Лыпынського 62а
- Лугова 51, 58
- Механизаторив 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б
- Озерна 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11а
- Олегове поле 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 1Г, 9А, 1026, 12Б
- Олексия Бакурынського 52
21.01.2026 с 9 до 17 часов не будет электричества в домах, находящихся по адресам:
- Радиозаводська 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19
- Радиозаводська Друга 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 18б
- Радиозаводська Перша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26
- Радиозаводська Третя 2, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27
22.01.2026 с 9 до 17 часов будут обесточены в домах по адресам:
- Сковороды 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31
- Сосныцька 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 9а, 9б, 101, 102, 103а, 103, 104а, 104, 105, 106, 107, 108а, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Г, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а
Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
