Сформированы подробные графики отключения света в Чернигове на неделю с 19 по 25 января.

Графики отключения света в Чернигове на неделю с 19 по 25 января будут действовать по многим улицам города, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в "Черниговоблэнерго".

В Чернигове на неделю с 19 по 25 января запланированы масштабные графики отключения электроснабжения, которые охватят большое количество улиц в разных районах города. Ограничения носят плановый характер и связаны с проведением ремонтных работ.

19.01.2026 с 9 до 17 часов будут действовать ограничения по адресам:

Алексеева: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 29а, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а

Берегова 4

Васыля Будныка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4а, 27а, 27б

Вышнева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а

Вороного Г. 21, 23, 25, 25а

Воскресенська 39, 41, 43, 45, 47

Ганны Барвинок 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Гарамив 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12a, 14a, 16a, 21a, 22a

20.01.2026 с 9 до 17 часов будет обесточена улица:

Лыпынського 62а

Лугова 51, 58

Механизаторив 17, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б

Озерна 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11а

Олегове поле 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 1Г, 9А, 1026, 12Б

Олексия Бакурынського 52

21.01.2026 с 9 до 17 часов не будет электричества в домах, находящихся по адресам:

Радиозаводська 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19

Радиозаводська Друга 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 18б

Радиозаводська Перша 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26

Радиозаводська Третя 2, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27

22.01.2026 с 9 до 17 часов будут обесточены в домах по адресам:

Сковороды 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31

Сосныцька 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 9а, 9б, 101, 102, 103а, 103, 104а, 104, 105, 106, 107, 108а, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 120, 122, 124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Г, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

