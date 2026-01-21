Дефицит продуктов в Харькове и дальше определяет ситуацию в розничном сегменте.

Дефицит продуктов в Харькове привел к росту цен на ряд товаров ежедневного спроса, уже фиксируемых покупателями, сообщает Politeka.net.

Аналитики указывают на сокращение поставок тепличных помидоров. Активный период выращивания завершился, а количество доступной продукции на внутреннем рынке уменьшилось. В то же время, потребительский интерес остается высоким, что усилило давление на стоимость.

Импортные томаты частично компенсируют недостаток, однако поступают ограниченными партиями и продаются подороже. В результате средние ценники в магазинах и рынках за короткое время поднялись примерно на пятую часть.

Также следует заметить, что подобная динамика наблюдается и в отношении тепличных огурцов. Сезонные факторы и сокращение поставок из отдельных регионов ограничили предложение. При стабильном спросе продавцы вынуждены пересматривать расценки.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Харькове и дальше определяет ситуацию в розничном сегменте. Ограниченное количество товара и расходы по логистике влияют на решения торговцев.

Местным покупателям советуют заранее планировать закупки, сравнивать предложения в разных торговых точках и обращать внимание на скидки, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.

Несмотря на такую ​​ситуацию, у жителей Харькова есть и хорошие новости. В частности, они имеют право на получение бесплатного жилья.

Чтобы стать на учет и претендовать на временное размещение, переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполкомы городских или сельских советов и районные госадминистрации.

