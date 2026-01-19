Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области связан с проведением плановых работ по инфраструктуре.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области вводится из-за ремонтных работ на железной дороге, однако изменения коснутся только части экспрессов, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмме.

Во второй половине января на отдельных железнодорожных направлениях произойдут временные изменения в движении пригородных экспрессов. Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области связан с проведением плановых работ на инфраструктуре и направлен на повышение безопасности и надежности железнодорожного сообщения. Пассажиров просят заранее ознакомиться с обновленной информацией и учесть при планировании поездок.

Коломыя — Залещики.

21 и 29 января временно не будут курсировать:

№6452 Коломыя — Залещики

№6451 Залещики — Коломыя

Направление Ивано-Франковск — Ходоров

25 и 31 января отменяется движение поездов:

№6411 Ивано-Франковск — Ходоров

№6414 Ходоров - Ивано-Франковск

Направление Львов — Стоянов — Киверцы

В определенные даты также будут действовать ограничения:

24 января — не будет курсировать экспресс №6052 Львов — Стоянов

25 января - отменен экспресс №6051 Стоянов - Львов

Кроме того, 24 и 25 числа приостанавливается движение следующих поездов:

№6370 Стоянов — Киверцы

№6369 Киверцы — Стоянов

№6379 Киверцы — Радехов

№6380 Радехов - Киверцы

"Просим внимательно ознакомиться, чтобы спланировать свои предстоящие поездки", - добавили в "Укрзализныце".

Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание, использовать альтернативные маршруты и следить за официальными сообщениями перевозчика. Изменения носят временный характер и будут действовать только в указанные даты.

