Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области вводится из-за ремонтных работ на железной дороге, однако изменения коснутся только части экспрессов, пишет Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмме.
Во второй половине января на отдельных железнодорожных направлениях произойдут временные изменения в движении пригородных экспрессов. Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области связан с проведением плановых работ на инфраструктуре и направлен на повышение безопасности и надежности железнодорожного сообщения. Пассажиров просят заранее ознакомиться с обновленной информацией и учесть при планировании поездок.
Коломыя — Залещики.
21 и 29 января временно не будут курсировать:
- №6452 Коломыя — Залещики
- №6451 Залещики — Коломыя
Направление Ивано-Франковск — Ходоров
25 и 31 января отменяется движение поездов:
- №6411 Ивано-Франковск — Ходоров
- №6414 Ходоров - Ивано-Франковск
Направление Львов — Стоянов — Киверцы
В определенные даты также будут действовать ограничения:
- 24 января — не будет курсировать экспресс №6052 Львов — Стоянов
- 25 января - отменен экспресс №6051 Стоянов - Львов
Кроме того, 24 и 25 числа приостанавливается движение следующих поездов:
- №6370 Стоянов — Киверцы
- №6369 Киверцы — Стоянов
- №6379 Киверцы — Радехов
- №6380 Радехов - Киверцы
"Просим внимательно ознакомиться, чтобы спланировать свои предстоящие поездки", - добавили в "Укрзализныце".
Пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание, использовать альтернативные маршруты и следить за официальными сообщениями перевозчика. Изменения носят временный характер и будут действовать только в указанные даты.
