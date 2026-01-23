Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за визначеними правилами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі продовжується в межах міської соціальної ініціативи, спрямованої на підтримку літніх жителів, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Ця програма орієнтована на осіб старшого віку, що втратили стабільні джерела доходу або зазнали наслідків війни. Основний акцент зроблено на забезпеченні базових потреб у зимовий період.

Насамперед ресурси спрямовують домогосподарствам із низькими статками, а також помешканням, пошкодженим після 24 лютого 2022 року, розташованим у безпечних районах міста та навколишніх громад.

Серед отримувачів — люди з інвалідністю, громадяни з хронічними захворюваннями, самотні мешканці похилого віку та особи з обмеженою рухливістю. Окрему увагу приділяють оселям, де проживають одна або дві літні людини без родинної підтримки.

Організацію процесу забезпечують благодійні структури, зокрема фонд «Карітас», у координації з місцевими службами. Розподіл ресурсів відбувається з урахуванням реальних потреб, щоб охопити найбільш уразливі категорії.

Фахівці наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі надається за визначеними правилами. Літнім жителям радять заздалегідь уточнювати графіки видачі та готувати необхідні документи.

Додатково передбачені консультації соціальних працівників і волонтерів, які допомагають зорієнтуватися в доступних видах підтримки та супроводжують учасників програми на всіх етапах.

Крім того, у Запорізькій області також можна отримати безкоштовні продукти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: які саме зміни відбулися у місті

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: кого кличуть на зарплату від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям готові допомогти, що можна отримати