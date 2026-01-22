Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві надають через благодійні ініціативи, щоб підтримати тих, хто опинився у скрутній ситуації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві передбачають забезпечення місцевих мешканців гарячими обідами, повідомляє Politeka.

Благодійна організація «Їжа життя» активно координує роботу у різних районах міста. Про це йдеться на їхній офіційній Фейсбук-сторінці.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві тут передбачені у вигляді гарячих страв. Їх роздають всім, хо потрапив у складні життєві обставини і потребує підтримки.

Мета програми полягає у тому, щоб забезпечити харчуванням переселенців та літніх людей, а також тих, хто постраждав від війни чи інших надзвичайних ситуацій.

Організація дотримується високих стандартів приготування їжі, пропонуючи поживні вегетаріанські та веганські обіди, які розповсюджуються серед потребуючих у столиці.

Волонтери «Їжа життя» не лише забезпечують базові потреби у харчуванні, а й підтримують соціальні ініціативи, пропагуючи ненасильницький спосіб життя та сталий розвиток через рослинне харчування.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві видають у вигляді вже готових страв. Завдяки цьому проєкту щодня охоплюється значна кількість переселенців та літніх людей, які не мають можливості забезпечити собі харчування власними силами.

Роздача відбувається тричі на тиждень, у понеділок, середу та п’ятницю. Організатори повідомляють, що гарячі обіди можна отримати за встановленим графіком у різних районах столиці.

Зокрема, страви видають у парку «Веселка» на вулиці Мрії (о 13:30), на вулиці Новомостицька, 2-Г (о 14:00), а також на вулиці Нижній Вал, 23 (о 15:30).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.