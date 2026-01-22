Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предоставляют по благотворительным инициативам, чтобы поддержать тех, кто оказался в затруднительной ситуации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предусматривают обеспечение местных жителей горячими обедами, сообщает Politeka.

Благотворительная организация «Пища жизни» активно координирует работу в разных районах города. Об этом говорится на их официальной Facebook-странице.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве здесь предусмотрены в виде горячих блюд. Их раздают всем, хо попав в сложные жизненные обстоятельства и нуждается в поддержке.

Цель программы состоит в том, чтобы обеспечить питанием переселенцев и пожилых людей, а также пострадавших от войны или других чрезвычайных ситуаций.

Организация соблюдает высокие стандарты приготовления пищи, предлагая питательные вегетарианские и веганские обеды, которые распространяются среди нуждающихся в столице.

Волонтеры «Пища жизни» не только обеспечивают базовые потребности в питании, но и поддерживают социальные инициативы, пропагандируя ненасильственный образ жизни и устойчивое развитие через растительное питание.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве выдают в виде готовых блюд. Благодаря этому проекту каждый день охватывается значительное количество переселенцев и пожилых людей, не имеющих возможности обеспечить себе питание своими силами.

Раздача происходит три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Организаторы сообщают, что горячие обеды можно получить по установленному графику в разных районах столицы.

В частности, блюда выдают в парке «Радуга» по улице Мечты (в 13:30), по улице Новомостицкая, 2-Г (в 14:00), а также по улице Нижний Вал, 23 (в 15:30).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.

Также Politeka сообщала, что дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.

Как сообщала Politeka, субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.