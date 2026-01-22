Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве предусматривают обеспечение местных жителей горячими обедами, сообщает Politeka.
Благотворительная организация «Пища жизни» активно координирует работу в разных районах города. Об этом говорится на их официальной Facebook-странице.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве здесь предусмотрены в виде горячих блюд. Их раздают всем, хо попав в сложные жизненные обстоятельства и нуждается в поддержке.
Цель программы состоит в том, чтобы обеспечить питанием переселенцев и пожилых людей, а также пострадавших от войны или других чрезвычайных ситуаций.
Организация соблюдает высокие стандарты приготовления пищи, предлагая питательные вегетарианские и веганские обеды, которые распространяются среди нуждающихся в столице.
Волонтеры «Пища жизни» не только обеспечивают базовые потребности в питании, но и поддерживают социальные инициативы, пропагандируя ненасильственный образ жизни и устойчивое развитие через растительное питание.
Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве выдают в виде готовых блюд. Благодаря этому проекту каждый день охватывается значительное количество переселенцев и пожилых людей, не имеющих возможности обеспечить себе питание своими силами.
Раздача происходит три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу. Организаторы сообщают, что горячие обеды можно получить по установленному графику в разных районах столицы.
В частности, блюда выдают в парке «Радуга» по улице Мечты (в 13:30), по улице Новомостицкая, 2-Г (в 14:00), а также по улице Нижний Вал, 23 (в 15:30).
