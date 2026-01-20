Графіки відключення світла в Чернігові на 21 січня пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

Графіки відключення світла в Чернігові на 21 січня вводяться через планові ремонтні, технічні та профілактичні роботи в регіоні, пише Politeka.net.

Про це попередили у "Чернігівобленерго".

Вводяться масштабні графіки відключення світла в Чернігові на 21 січня, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

З 9 до 17 год. триватимуть вимкнення в Чернігові за такими адресами:

Алєксєєва — 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 29а, 43а, 52А, 54а, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а

Берегова — 4

Василя Будника — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4а, 27а, 27б

Вишнева — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 7а

Вороного Г. — 21, 23, 25, 25а

Воскресенська — 39, 41, 43, 45, 47

Ганни Барвінок — 3–42

Гарамів — 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 12а, 14а, 16а, 21а, 22а

Героїв Чорнобиля — 9б

Дмитра Бортнянського — 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 11а, 19а, 20Б, 26а

Добровольців — 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 5а

Забарівська — 21, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 22а, 22б, 22Г, 24а, 26А

Захисників України — 24, 25, 27А

Івана Виговського — 1–25, 2а, 11а, 12а, 18а, 18б, 19б, 30А, 32ж, 32з, 32и, 32К

Іоанна Максимовича — 13, 15, 16а, 17–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Кирила Розумовського — 2, 2А, 4–67, 69, 71–87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101–101а, 151–151а, 153–153В, 155–155а, 157, 23а, 25а, 29а, 33а, 35а, 37а, 39а, 39Б, 41а, 41Б, 41В, 47а, 49а, 53а, 59А, 59б, 61а, 61б, 61в, 61г, 62В, 62г, 63а, 65а, 65Б, 74а, 77б, 81а, 83а, 89А, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 99а

Космонавтів — 2А

Кривоноса 2-Й — 1–10, 16–18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 50, 52, 54, 56, 58, 8а

Кривоноса 3-Й — 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15а, 17а, 21, 23

Кривулевська — 1, 2, 2а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11А, 11б

Левка Лук'яненка — 15

Липинського — 62а

Лугова — 51, 58

Механізаторів — 17, 19–29, 34, 36–38, 40, 42, 44, 46, 28а, 40а, 42б

Мстиславська — 128, 130, 130а, 132, 132а, 134, 169, 171

Озерна — 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11а

Олегове поле — 1а, 1Г, 2–12, 9А, 1026, 12Б

Олексія Бакуринського — 52

Олени Пчілки — 3–42, 33а

Пантелеймонівська — 12б, 14, 19

Партизанська — 2а, 3–20, 22, 24, 26, 28, 29, 30–50, 52, 53, 54, 56, 58, 15Б, 32а, 34а

Перемоги — 48

Півці — 1–15, 17, 19, 1А, 1Б, 1в, 2Б, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 21, 23, 25–29, 31, 33, 36–38, 33а

Промислова — 15, 36, 36а

Радіозаводська — 3–9, 11, 13, 17, 19

Радіозаводська Друга — 12–28, 31, 32, 34, 36, 18б

Радіозаводська Перша — 1–4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16–23, 26

Радіозаводська Третя — 2, 6, 10, 12, 15, 17–19, 23, 25, 27

Річкова — 2–6, 4а, 5а, 6А

Романа Бжеського — 35–58, 62, 41а, 52, 53, 55, 56, 57, 58

Сковороди — 2, 3, 11–25, 27, 29, 31

Сосницька — 1–36, 38, 40–106, 108, 108а–110, 111–112, 116, 118, 120, 122, 124, 18а, 23а, 30А, 31Б, 42А, 47а, 47б, 49а, 49б, 61Д, 71а, 71б, 71в, 71Г, 73б, 73Д, 76а, 79а, 83а, 88а, 90а, 94А, 94Б, 95а

Сосницький — 4–9, 13, 19

Степана Носа — 2а, 4, 10–22, 20а

Стрілецька — 28

Східна — 1, 1а, 7, 10–12, 17, 25, 27, 35, 57

Тракторний 1-Й — 2–9, 4а, 7б

Тракторний 2-Й — 7, 19, 21, 23

Урожайна — 45

Фабрична — 3–22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 5а, 14а, 40А

Чернігівська — 1–26, 28–37, 39–51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а

Чернігівський — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Шевченка — 109, 109а, 111А, 111б, 113б, 113а, 115, 115а, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133, 135, 135а, 137, 137а, 137б, 139, 141, 141а, 141б, 143, 143а, 145, 145а, 145б, 147, 147а, 147б, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 151В, 153, 153а, 153б, 153В, 155, 155а, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 173в, 175, 177, 177а, 179, 183, 185, 187, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201, 228В

Шкільна — 2–16, 18, 20, 3А, 5А, 8А, 9а, 12а, 12Б, 13а, 15а

Шкільний — 1

Юдашкіна — 1а, 3, 5, 7–9

Юрія Мезенцева — 3а, 5, 22, 30, 38а, 40, 42, 44, 46, 46А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55–59, 61, 63, 65, 67, 54а-1, 54в, 30а

Яблунева — 1–8, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а

Яровий — 9, 14а

Ящука — 1, 2, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 2а

З 10 до 16 год. заплановані обмеження на деяких вулицях міста:

1-й Зарічний — 1–12, 14–16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 40

2-й Зарічний — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53, 55, 51А

Горобинова — 7–12, 14

Дачне товариство Лелека — 15, 16, 17, 21, 26, 27

Дьошина — 1–20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 15а, 16а

Запрудна — 2

Зарічна — 3–15, 17, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Киїнська — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39

Куліша — 1, 3–6, 8, 11–14, 18

Малинова — 2, 5, 7, 9

Мурахтова — 1–14, 16, 21, 26, 27, 33, 35, 37

Набережна — 2, 31, 33, 11111

Павлівська — 3, 5/22, 7, 9, 11, 13/39, 15, 17, 21, 23/46

Перша Набережна — 21, 41, 45, 47, 49, 45А

Полянська — 1–3, 5, 7–12, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 14/5

Солов'їна — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни оголосили.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: оголошено нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: які ціни діють тепер.