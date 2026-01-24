Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області оформлюється через органи соціального захисту.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області на 2026 рік надається за новими вимогами, повідомляє Politeka.

Актуальні роз’яснення оприлюднив Пенсійний фонд України.

У 2026 році внутрішньо переміщені особи, які проживають у Київській області, можуть отримувати фінансову підтримку відповідно до оновлених правил.

Виплати призначаються на черговий шестимісячний період. Основною умовою є рівень середньомісячного доходу на одного члена родини за попередні три місяці, який не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність.

Станом на 1 січня 2026 року цей показник становить 2 595 гривень. Таким чином, гранична сума доходу для участі у програмі обмежується 10 380 гривнями на одну людину.

Водночас визначено категорії громадян, для яких фінансова підтримка призначається незалежно від доходів. До них належать пенсіонери з виплатами до встановленого ліміту, особи з інвалідністю I та II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, сироти, молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікуни, прийомні батьки й батьки-вихователі.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області оформлюється через органи соціального захисту. Для цього заявники подають відповідну заяву та документи, що підтверджують статус і рівень доходів. Після перевірки інформації ухвалюється рішення про призначення виплат.

Програма дозволяє переселенцям частково покрити витрати на житло, зберегти фінансову стабільність і поступово адаптуватися до життя в нових умовах.

