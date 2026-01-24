Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области оформляется через органы социальной защиты.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области на 2026 год предоставляется по новым требованиям, сообщает Politeka.

Актуальные разъяснения обнародовал Пенсионный фонд Украины.

В 2026 году внутренне перемещенные лица, проживающие в Киевской области, могут получать финансовую поддержку в соответствии с обновленными правилами.

Выплаты назначаются на очередной шестимесячный период. Основным условием является уровень среднемесячного дохода на одного члена семьи за предыдущие три месяца, который не должен превышать четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

По состоянию на 1 января 2026 этот показатель составляет 2 595 гривен. Таким образом, предельная сумма дохода для участия в программе ограничивается 10380 гривнами на одного человека.

В то же время, определены категории граждан, для которых финансовая поддержка назначается независимо от доходов. К ним относятся пенсионеры с выплатами в установленный лимит, лица с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, сироты, молодежь без родительской опеки до 23 лет, а также опекуны, приемные родители и родители-воспитатели.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Киевской области оформляется через органы социальной защиты. Для этого заявители представляют соответствующее заявление и документы, подтверждающие статус и уровень доходов. После проверки информации принимается решение о назначении выплат.

Программа позволяет переселенцам частично возместить расходы на жилье, сохранить финансовую стабильность и постепенно адаптироваться к жизни в новых условиях.

