Украинцам следует учесть графики отключения света в Запорожье и области на 22 января.

Графики отключения света в Запорожье и области на 22 января охватят десятки адресов из-за плановых ремонтных и профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

Из-за плановых работ часть жителей областного центра временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье и области на 22 января будут действовать по десяткам адресов. В частности, в Запорожье не будет электричества с 10:00 до 16:30 по следующим адресам:

Автозаводська - 50 (п.1-2), 50 (п.3-4), 50а (д. №8, №9)

Володымыра Украинця (Новокузнецька) - 28а (9 эт., п.1-4), 30а, 34 (9 эт., п.1-5), 36а

Также в Запорожье будут действовать ограничения с 10 до 16 часов на ряде улиц:

бул. Витчызняный — 15а, 22

Архитектурна — 70, 72

Виктора Духовченко (Цюрупи) — 42–64, 67–89

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 196–224, 243–275

Игора Сикорського — 218–232

Карпенка-Карого — 1, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9, 11, 11а, 12, 14

Курортна — 48, 50–96, 57–61, 63, 65–103, 98

Магистральна — 70, 70а, 72

Мальовныча — 47–91, 52–106

Павлокичкаська — 2, 4, 6, 8

Финальна — 4, 5, 8, 10, 12

Фундаментальна — 3, 9

пер. Выхидный — 1, 2

Между тем, в области также будут действовать дополнительные ограничения с 9 до 17 часов. Они касаются отдельных населенных пунктов:

с. Антонивка улицы:

Гагарина - 1-53 (в т.ч. 2а, 4а)

Центральна - 1-105 (в т.ч. 46, 47-56, 58)

с. Берестове улицы:

Зелена — 5–53

Садова - 1-23

Степова - 27

с. Васылькивське улицы:

Гагарина — 1–23 (у т.ч. 1а, 22б, 23б)

Зелена — 1–19

Перемогы — 1–68 (у т.ч. 3а, 43а)

Першотравнева — 1–39 (у т.ч. 20а, 27а)

Пивденна — 9

Правды — 16–26 (у т.ч. 16а)

Пушкина — 1–13 (у т.ч. 11а)

Садова — 1–11

Тыха — 1–15

с. Володымыривка улицы:

Горького — 1–44 (у т.ч. 21а, 39)

Матросова — 2–40 (у т.ч. 8а, 29а, 40а)

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте «Запоріжжяобленерго». Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому доступно и что нужно для оформления.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кто может иметь дом.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: сколько теперь будут платить жители.