Графики отключения света в Запорожье и области на 22 января охватят десятки адресов из-за плановых ремонтных и профилактических работ, сообщает Politeka.net.
Такую информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».
Из-за плановых работ часть жителей областного центра временно останется без электроснабжения. Графики отключения света в Запорожье и области на 22 января будут действовать по десяткам адресов. В частности, в Запорожье не будет электричества с 10:00 до 16:30 по следующим адресам:
- Автозаводська - 50 (п.1-2), 50 (п.3-4), 50а (д. №8, №9)
- Володымыра Украинця (Новокузнецька) - 28а (9 эт., п.1-4), 30а, 34 (9 эт., п.1-5), 36а
Также в Запорожье будут действовать ограничения с 10 до 16 часов на ряде улиц:
- бул. Витчызняный — 15а, 22
- Архитектурна — 70, 72
- Виктора Духовченко (Цюрупи) — 42–64, 67–89
- Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 196–224, 243–275
- Игора Сикорського — 218–232
- Карпенка-Карого — 1, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9, 11, 11а, 12, 14
- Курортна — 48, 50–96, 57–61, 63, 65–103, 98
- Магистральна — 70, 70а, 72
- Мальовныча — 47–91, 52–106
- Павлокичкаська — 2, 4, 6, 8
- Финальна — 4, 5, 8, 10, 12
- Фундаментальна — 3, 9
- пер. Выхидный — 1, 2
Между тем, в области также будут действовать дополнительные ограничения с 9 до 17 часов. Они касаются отдельных населенных пунктов:
с. Антонивка улицы:
- Гагарина - 1-53 (в т.ч. 2а, 4а)
- Центральна - 1-105 (в т.ч. 46, 47-56, 58)
с. Берестове улицы:
- Зелена — 5–53
- Садова - 1-23
- Степова - 27
с. Васылькивське улицы:
- Гагарина — 1–23 (у т.ч. 1а, 22б, 23б)
- Зелена — 1–19
- Перемогы — 1–68 (у т.ч. 3а, 43а)
- Першотравнева — 1–39 (у т.ч. 20а, 27а)
- Пивденна — 9
- Правды — 16–26 (у т.ч. 16а)
- Пушкина — 1–13 (у т.ч. 11а)
- Садова — 1–11
- Тыха — 1–15
с. Володымыривка улицы:
- Горького — 1–44 (у т.ч. 21а, 39)
- Матросова — 2–40 (у т.ч. 8а, 29а, 40а)
Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте «Запоріжжяобленерго». Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть графики отключения света.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому доступно и что нужно для оформления.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кто может иметь дом.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: сколько теперь будут платить жители.