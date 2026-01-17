Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі передбачає надання одноразової фінансової підтримки в межах урядової програми для соціально вразливих категорій.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі є частиною державної ініціативи, спрямованої на підтримку окремих категорій громадян під час холодів, зокрема шляхом одноразової виплати у розмірі 6,5 тисяч, повідомляє Politeka.

Як пояснюють у Кабінеті міністрів, у 2025 році уряд ухвалив рішення знову реалізувати програму «Зимова підтримка», яка вже застосовувалася раніше.

Вона орієнтована на дітей із соціально незахищених сімей, дітей та осіб з інвалідністю, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, а також на окремі категорії літніх людей.

Розмір грошової допомоги для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі цього року залишився без змін і становить 6,5 тисяч гривень на одну особу.

Виплата має разовий характер і є цільовою, оскільки використати кошти дозволяється лише на придбання ліків та речей, необхідних у зимовий період.

Уряд уточнює, подати заявку на отримання коштів можна ще з 20 листопада 2025 року. Зробити це можуть найбільш вразливі групи населення.

Йдеться про дітей, над якими встановлено опіку або піклування, дітей з інвалідністю, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу чи прийомних родинах, неповнолітніх з малозабезпечених домогосподарств, а також про дітей і осіб з інвалідністю першої групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Окремо у переліку визначені самотні літні люди, які також мають право на цю грошову допомогу для ВПО та пенсоінерів у Запоріжжі.

Для оформлення соцпідтримки передбачено два способи звернення. Один із них передбачає особисте відвідування будь якого відділення Пенсійного фонду України. Інший спосіб є дистанційним і здійснюється через застосунок «Дія».

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: хто має можливість заробляти від 20 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: як він тисне на українців.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області: переселенців чекає нова програма підтримки, що відомо