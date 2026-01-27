Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається одним із найактуальніших питань для людей, які через війну були змушені покинути власні домівки.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові передбачає як державну підтримку, так і можливість самостійного пошуку помешкання у співпраці з громадами, волонтерськими ініціативами та онлайн платформами, повідомляє Politeka.

Внутрішньо переміщені особи можуть скористатися різними варіантами розміщення залежно від обставин, терміну проживання та наявності вільних місць.

Частина переселенців має право на першочергове поселення, інші ж змушені шукати помешкання самостійно, звертаючись до відкритих ресурсів і контактних центрів.

У разі самостійного пошуку - людям радять уважно ставитися до умов проживання та домовленостей з власниками помешкань.

Деякі господарі готові надавати дім без орендної плати за умови оплати комунальних послуг, що також може стати виходом для тих, хто не має стабільного доходу.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна знайти за допомогою спеціалізованих онлайн ресурсів. Зокрема, переселенці користуються сайтом «Допомагай», який створила волонтерська ІТ спільнота.

Платформа дозволяє шукати тимчасовий дім в безпечних містах України або за кордоном із застосуванням фільтрів. Для підвищення безпеки кожне оголошення проходить ручну перевірку.

Ще одним важливим ресурсом залишається державний вебресурс «Прихисток». На головній сторінці сайту публікується інформація про кількість вільних місць у зареєстрованих помешканнях по всій країні, зокрема й у Харківській області.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові доступне і через цифрові сервіси. Міністерство цифрової трансформації запустило телеграм бот «Турботник», який допомагає знайти тимчасову домівку або необхідні речі в Центрах надання адміністративних послуг.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харківській області: які нові ціни встановили магазини.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба у Харківській області: які товари вже обмежені на полицях.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: що робити у разі затримки виплат.