Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предусматривает как государственную поддержку, так и возможность самостоятельного поиска жилья в сотрудничестве с общинами, волонтерскими инициативами и онлайн-платформами, сообщает Politeka.

Внутри перемещенные лица могут воспользоваться разными вариантами размещения в зависимости от обстоятельств, срока проживания и свободных мест.

Часть переселенцев имеет право на первоочередное поселение, другие вынуждены искать жилище самостоятельно, обращаясь к открытым ресурсам и контактным центрам.

В случае самостоятельного поиска – людям советуют внимательно относиться к условиям проживания и договоренностям с собственниками жилищ.

Некоторые хозяева готовы предоставлять дом без арендной платы при оплате коммунальных услуг, что также может стать выходом для тех, кто не имеет стабильного дохода.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно найти с помощью специализированных онлайн ресурсов. В частности, переселенцы пользуются сайтом «Допомагай», созданным волонтерским ИТ-сообществом.

Платформа позволяет искать временный дом в безопасных городах Украины или за границей с использованием фильтров. Для повышения сохранности каждое объявление проходит ручную проверку.

Еще одним важным ресурсом остается государственный вебресурс «Прихисток». На главной странице сайта публикуется информация о количестве свободных мест в зарегистрированных квартирах по всей стране, в том числе и в Харьковской области.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно и через цифровые сервисы. Министерство цифровой трансформации запустило телеграмм бот «Турботник», помогающий найти временный дом или необходимые вещи в Центрах предоставления административных услуг.

