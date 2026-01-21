Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 22 по 28 января отмечается значительной нестабильностью.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 22 по 28 января предполагается резкие перепады температур и переменные осадки, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Метеофор .

В пятницу, 22 января, воздух прогреется максимум до -4°C, а ночью температура опустится до -10°C. Осадков не предполагается. Синоптики советуют жителям осторожничать на дорогах, поскольку утренний гололед может образоваться на тротуарах и магистралях.

В субботу, прогнозируют небольшое потепление до -1°C днем, ночные температурные показатели будут держаться около -4°C. Ветер сменит направление на северное, скорость порывов до 10 м/с. Легкий снег в жидком эквиваленте до 0,9 мм возможен во второй половине дня. Снег может создавать местами ухудшение видимости, поэтому водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию.

Воскресенье, 24 числа, будет холодным: днем ​​-5°C, ночью до -8°C. Дождей не ожидается. По словам метеорологов, похолодание будет сопровождаться низким уровнем влажности, что увеличивает риск переохлаждения и обморожения.

Понедельник, 25 числа, и вторник, 26 января, принесут переменную погоду: днем ​​температурные показатели будут колебаться от -4°C до -2°C, ожидаются небольшие осадки в виде снега - 0,2-0,6 мм. Местами возможны кратковременные метели, особенно на открытых территориях и трассах.

Среда, 27-го, станет одним из самых ветреных дней недели. Столбики термометра достигнут +1°C, но порывы южного ветра 12 м/с могут создавать ощущение более сильного холода. Дожди в жидком эквиваленте ожидаются до 1,3 мм.

В четверг, 28-го, синоптики прогнозируют потепление до +5°C. Осадки до 3,8 мм, порывы южного ветра – 15 м/с. Это последний день недели, когда значительные изменения погоды могут повлиять на транспорт и самочувствие людей, поэтому рекомендуется внимательно следить за уведомлениями.

Специалисты отмечают, что прогноз погоды в Запорожье на неделю с 22 по 28 января отличается значительным нестабильностью. Резкие перепады температур, порывы ветра и осадки создают потенциальные трудности для передвижения и повседневных дел. Рекомендуется утепляться, планировать передвижение с учетом погодных условий, а также следить за обновлением синоптиков для безопасного передвижения по городу.

