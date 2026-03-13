Казахстанський політолог Фархад Касенов пояснив, що українська позиція мало представлена ​​на казахстанських теле- і радіоканалах, але росія сама себе дискредитувала, напавши на Україну, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гостя програми, українська точка зору дуже слабко представлена ​​в казахстанському інформаційному просторі. Це пов'язано з тим, пояснює він, що вся система теле- та радіомовлення дісталася Казахстану від СРСР, мовлення йшло з рф, і зараз у Казахстані представлені всі російські радіостанції, як і телеканали, у цьому зацікавлений також місцевий бізнес. Після 2014 року, розповідає експерт, у парламенті були пропозиції подати й українські канали, але через тиск рф цього не було.

«З початку широкомасштабної війни у ​​багатьох розплющилися очі. Суспільство вкрай негативно відреагувало на напад рф на Україну. У Казахстані проходило безліч багатотисячних мітингів, де люди виступали проти цієї війни. Ми проти взагалі такої поведінки, коли колишня метрополія вважає, що вона має право завдавати ударів по своїх колишніх колоніях», – наголошує Фархад Касенов.

Тобто, констатує він, громадська думка у Казахстані однозначно розгорнулася у бік України, але це не пов'язано з інформаційним впливом України. Це пов'язано, пояснює експерт, з небезпекою взагалі з боку росії, адже казахи приміряли цю ситуацію на себе: якщо росія напала на країну з так званим братським народом, то як вони поводитимуться з небратими.

«Багато людей взяли на себе ситуацію, пов'язану з руйнуванням російськомовних міст України. Тому що туди, куди прийшла рятувати російськомовних російська армія, ці міста повністю зруйновані. І зрозуміло, що ніхто не сортуватиме, тут російськомовні громадяни чи не російськомовні, тобто бомби будуть падати однаково на всіх. Я думаю, що це вплинуло на багатьох казахів, які перебували в нейтральній позиції», – пояснює Фархад Касенов.

