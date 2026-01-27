Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане з ростом витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення, уточнює КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради. З початку року мешканці громад отримують платіжки з новими розцінками на воду та стоки.

Відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації від 24 грудня 2025 року №1306, тариф для комерційних споживачів становить 24,44 гривні за кубометр без ПДВ і 29,33 із податком.

Для населення, яке не веде господарську діяльність, плата зросла до 45,54 гривні без ПДВ і 54,65 із ПДВ. Вартість послуг водовідведення для цієї категорії становить 44,74 гривні без податку та 53,69 із ним.

У повідомленні наголошується, що місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування КП «Облводоканал», яке працює лише з іншими територіальними громадами області.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане з ростом витрат на електроенергію, ремонт обладнання та закупівлю матеріалів, необхідних для безперебійної роботи мереж.

Також варто зауважити, що мешканцям радять уважно перевіряти платіжки, планувати щомісячні витрати та слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб уникнути непорозумінь і забезпечити стабільну подачу ресурсів.

Своєчасна оплата гарантує надійну роботу систем водопостачання та водовідведення для всіх громадян області.

