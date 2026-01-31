Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області доступне переселенцям, які потребують тимчасового прихистку, повідомляє Politeka.

Згідно з даними порталу «Дія», внутрішньо переміщені особи та їхні родичі можуть отримати житло зі спеціального фонду, сформованого органами місцевого самоврядування.

Приміщення надають на строк до 12 місяців із можливістю продовження, якщо інше житло не знайдено. Мінімальна площа становить шість квадратних метрів на одну людину. Розподіл відбувається за бальною системою з урахуванням рівня потреби. Перевагу мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні, люди похилого віку та особи з обмеженою працездатністю, чиї оселі пошкоджені або зруйновані.

Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Львівській області, необхідно стати на облік у ЦНАПі, виконавчих органах громади або районній адміністрації. Кожному заявнику присвоюють унікальний номер для подальшої ідентифікації.

До пакета документів входять копії паспортів, підтвердження громадянства, довідка переселенця, свідоцтва про родинні зв’язки, ідентифікаційний код та підтвердження першочергового права, якщо воно є. Факт втрати попередньої оселі засвідчується заявою членів сім’ї.

Відмовити можуть лише через неповний комплект документів або надання недостовірної інформації. Таке рішення можна оскаржити у судовому порядку.

Ті, хто не має пріоритетного статусу, можуть самостійно шукати житло через контакт-центри, державний сервіс «Прихисток» або волонтерські платформи, зокрема «Допомагай». Усі пропозиції проходять ручну перевірку для забезпечення безпеки.

Під час звернення важливо заздалегідь підготувати інформацію про склад родини, вік, наявність тварин, потреби у медичній чи психологічній підтримці та орієнтовний час прибуття. Це пришвидшує процес поселення.

Державні програми допомагають переселенцям покривати базові потреби та адаптуватися після переїзду. У цьому контексті безкоштовне житло для ВПО в Львівській області залишається одним із ключових механізмів тимчасової підтримки.

