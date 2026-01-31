Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается одним из ключевых механизмов временной поддержки.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области доступно переселенцам, нуждающимся в временном убежище, сообщает Politeka.

Согласно данным портала "Дія", внутренне перемещенные лица и их родственники могут получить жилье из специального фонда, сформированного органами местного самоуправления.

Помещение предоставляют сроком до 12 месяцев с возможностью продления, если другое жилье не найдено. Минимальная площадь составляет шесть квадратных метров на одного человека. Распределение происходит по балльной системе с учетом уровня потребности. Преимущество имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные, пожилые люди и лица с ограниченной работоспособностью, чьи дома повреждены или разрушены.

Чтобы оформить бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области, необходимо стать на учет в ЦНАПе, исполнительных органах общины или районной администрации. Каждому заявителю присваивается уникальный номер для дальнейшей идентификации.

В пакет документов входят копии паспортов, подтверждение гражданства, справка переселенца, свидетельства о родственных связях, идентификационный код и подтверждение первоочередного права, если оно есть. Факт потери предыдущего дома удостоверяется заявлением членов семьи.

Отказать могут только из-за неполного комплекта документов или предоставления недостоверной информации. Такое решение можно оспорить в судебном порядке.

Не имеющие приоритетного статуса могут самостоятельно искать жилье через контакт-центры, государственный сервис «Прихисток» или волонтерские платформы, в частности «Допомагай». Все предложения проходят ручную проверку по обеспечению безопасности.

При обращении важно заранее подготовить информацию о составе семьи, возрасте, наличии животных, потребности в медицинской или психологической поддержке и ориентировочном времени прибытия. Это ускоряет процесс поселения.

Государственные программы помогают переселенцам покрывать базовые нужды и адаптироваться после переезда. В этом контексте бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области остается одним из ключевых механизмов временной поддержки.

