Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі знову доступні завдяки відновленню роботи проєкту «Їжа Життя», який щодня надає гаряче харчування людям.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі стали доступними після того, як проєкт «Їжа Життя» при БФ "Гостинна хата" оголосив про відновлення щоденної роздачі гарячої їжі у цьому році, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці організації, ініціатива працює в обласному центрі та орієнтована насамперед на внутрішньо переміщених осіб і людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

У благодійному фонді наголошують, що проєкт відновив роботу з 5 січня, а безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надаються регулярно, без попереднього запису.

Роздача відбувається щодня о 12:30 за адресою Водопровідна 13. У межах проєкту людям пропонують гарячу їжу та теплі напої, що особливо важливо в холодний період року.

Представники "Гостинної хати" зазначають, що формат роботи залишається відкритим для всіх, хто потребує допомоги, а інформацію про відновлення ініціативи просять передавати тим, для кого вона може бути актуальною.

Водночас, безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надаються не лише у форматі гарячого харчування. Раніше у БФ "Гостинна хата" повідомляли про оновлення правил видачі продовольчих наборів, які діють у центрі з 10.02.2025.

У фонді уточнили, що щодня видається обмежена кількість допомоги, а саме 50 наборів, тому запроваджено чіткий порядок і пріоритетність отримання.

Насамперед, підтримку отримують новоприбулі внутрішньо переміщені особи, для яких відлік здійснюється від дати реєстрації довідки. Для цієї категорії допомога надається раз на місяць протягом перших трьох місяців.

Окремо в благодійному фонді звернули увагу на інші вразливі категорії. Для них набори передбачені раз на два місяці.

