Саме за такою процедурою реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області у 2026 році виплачується за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Роз’яснення щодо виплат оприлюднив Пенсійний фонд України.

Підтримка надається внутрішньо переміщеним особам, які офіційно перебувають на обліку та фактично мешкають у регіоні. Виплати здійснюють на шість місяців із можливістю продовження за дотримання вимог програми.

Основний критерій участі — середній дохід сім’ї за три попередні місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для громадян, які втратили працездатність. Станом на початок 2026 року базова величина становить 2 595 гривень, а гранична сума на одну людину — 10 380 гривень.

Водночас певні категорії отримують виплати без урахування доходів. До них належать пенсіонери з низькими пенсіями, люди з інвалідністю першої або другої групи, діти з особливими потребами до повноліття, сироти, молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікуни й прийомні сім’ї.

Оформлення проводиться через управління соціального захисту населення. Заявники подають документи, що підтверджують статус переселенця та рівень доходів. Після перевірки ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме за такою процедурою реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

У Пенсійному фонді наголошують, що програма допомагає покривати витрати на оренду житла, харчування та щоденні потреби, забезпечує фінансову стабільність та сприяє швидшій адаптації переселенців у нових умовах.

Регулярне отримання коштів дозволяє сім’ям планувати витрати та уникати фінансових труднощів у повсякденному житті.

