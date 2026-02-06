Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливим механізмом державної підтримки та тимчасової стабілізації для переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається людям, які були змушені покинути власні домівки через війну, повідомляє Politeka.

Про наявні можливості розміщення інформує державний портал «Дія». Саме там зібрані офіційні дані щодо тимчасового прихистку та відповідальних установ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, переселенці разом із членами родини можуть розраховувати на помешкання зі спеціального фонду, сформованого громадами або уповноваженими органами. Термін проживання обмежується одним роком із шансом подовження за відсутності іншого варіанту. Мінімальна норма площі визначена як шість квадратних метрів на людину.

Розподіл відбувається за системою оцінювання потреб. Першочергове право отримують багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні, громадяни старшого віку та особи з інвалідністю, якщо попереднє житло зазнало пошкоджень або було знищене.

Подати заяву можна через ЦНАП, виконавчі органи громад чи районні адміністрації. Після реєстрації зверненню присвоюють унікальний код, який використовується під час подальшого обліку.

Перелік необхідних документів включає паспорти, довідку переселенця, ідентифікаційний номер, підтвердження родинних зв’язків і папери щодо пільгового статусу, якщо він наявний. Втрату оселі засвідчують заявами членів домогосподарства.

Відмова можлива виключно через неповний пакет або подання недостовірних відомостей. Таке рішення дозволяється оскаржити у суді.

Люди без пріоритетної категорії можуть скористатися альтернативними шляхами пошуку, зокрема контакт-центрами, державною програмою «Прихисток» чи волонтерськими платформами. Усі варіанти проходять додаткову перевірку з міркувань безпеки.

Під час звернення фахівці радять заздалегідь підготувати дані про склад родини, вік, наявність тварин, потреби у медичній або психологічній допомозі та орієнтовну дату прибуття.

У цьому контексті безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається важливим механізмом державної підтримки та тимчасової стабілізації для переселенців.

