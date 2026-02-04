Місцеві мешканців відчувають вплив подорожчання продуктів у Львіській області на власні гаманці щоразу, коли йдуть до магазину.

Подорожчання продуктів у Львіській області відобразилося на цінниках у великих торговельних мережах регіону, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Львіській області у січні 2026 року зафіксували дані з офіційного сайту Мінфіну, які свідчать про зростання вартості окремих позицій у щоденному споживчому кошику.

Йдеться про м’ясну продукцію, молочну групу та рибу, вартість яких у січні виросла порівняно з груднем 2025 року.

У категорії м’ясних продуктів подорожчання зафіксували на сосиски Бащинський філейні. Середня ціна на цей товар у січні 2026 року у Львівській області склала 318,20 грн за 1 кг.

Водночас, поточні цінники у магазинах відрізняються. В Auchan сосиски Бащинський філейні коштують 340,00 грн, тоді як у Megamarket - 296,40 грн. Для порівняння, у грудні 2025 року середньомісячна вартість цього товару складала 276,91 грн.

Молочна група також показала зростання. Вершки Простонаше 10 відсотків об’ємом 200 мл у січні 2026 року мають середню ціну 39,06 грн. У торговельних мережах Novus і Metro цей товар коштує 37,79 грн та 37,70 грн відповідно, тоді як у Megamarket ціна піднялася до 41,70 грн.

У грудні 2025 року середньомісячна вартість вершків Простонаше 10 відсотків складала 37,53 грн. Індекс споживчих цін на вершки у січні 2026 року досяг 104,12 відсотка, що свідчить про зростання на 4,12 відсотка за місяць.

У сегменті риби та морепродуктів зміни торкнулися коропа живого. Середня ціна на 1 кг у січні 2026 року становить 194,50 грн. У грудні 2025 року середньомісячна вартість на коропа живого складала 177,10 грн.

Індекс споживчих цін на коропа у січні 2026 року склав 104,74 відсотка, що означає зростання на 4,74 відсотка порівняно з груднем.

