Сім’ї ВПО можуть отримувати грошову допомогу у Київській області без обмежень і збереження інших виплат.

З лютого почне діяти нова грошова допомога для ВПО у Київській області, яка спрямована для частини переселенців, повідомляє Politeka.net.

Рішення вже погоджене на політичному рівні та очікує юридичного оформлення, повідомив голова податкового комітету Верховна Рада України Данило Гетманцев.

Ініціатива стосується всіх дітей у сім’ях переселенців без винятків. Основна умова – наявність у родині офіційного статусу ВПО.

Особливості виплати ВПО у Київській області на 2026 рік дітям:

3 000 грн на місяць на кожну дитину;

нарахування незалежно від доходів сім’ї;

відсутність прив’язки до зарплати, інших соціальних виплат чи прибутку;

допомога не впливатиме на інші види соціальної підтримки.

Отже, сім’ї переселенців можуть отримувати ці кошти без обмежень і збереження інших виплат.

Порядок оформлення виплати у розмірі 3 000 гривень для ВПО на дитину у Київській області наразі залишається невизначеним, адже механізм надання цієї допомоги ще перебуває на стадії юридичного опрацювання. Як пояснив народний депутат, наступним кроком стане офіційне затвердження рішення у формі постанови Кабінету Міністрів.

Поки документ не ухвалено, правила подання заяв не встановлені. Очікується, що після оприлюднення постанови кошти можуть бути нараховані автоматично тим сім’ям, які вже зареєстровані в системі соціальних виплат. Водночас не виключено, що частині отримувачів доведеться оновити свої дані через застосунок «Дія» або звернутися до ЦНАПу.

Голова Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб, народний депутат Павло Фролов повідомив, що додаткову фінансову підтримку планують надати більш ніж 400 тисячам дітей-переселенців. Йдеться про всіх дітей ВПО, які раніше вже отримували відповідні виплати — без жодних винятків.

