З 1 січня розмір грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області зріс, адже він безпосередньо прив'язаний до показника прожиткового мінімуму.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області продовжиться виплачуватись літнім українцям, що відповідають певним критеріям, пише Politeka.net.

Про це йдеться у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Із 1 січня розмір виплати зріс, адже він безпосередньо прив’язаний до показника прожиткового мінімуму. Зокрема, непрацюючі пенсіонери, які постійно мешкають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення, у 2026 році мають право на щомісячну виплату в розмірі 2 595 гривень.

Підвищення грошової допомоги для пенсіонерів у Київській області відбулося у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб — з 2 391 грн до 2 595 грн.

Отримувати цю виплату можуть лише ті пенсіонери, які одночасно відповідають установленим критеріям. Зокрема, право на надбавку мають громадяни, які:

проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;

мають офіційний статус особи, що постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Водночас вона не нараховується пенсіонерам, які після аварії виїхали з радіаційно забруднених зон, а згодом повернулися назад. Також вона не передбачена для осіб, які переїхали чи зареєструвалися на цих територіях уже після катастрофи.

У разі виїзду пенсіонера за межі зони відселення або його офіційного працевлаштування виплату припиняють автоматично. Дотримання умов контролюється за допомогою державних реєстрів.

За даними Кабінету Міністрів України, на сьогодні проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч пенсіонерів, а додаткові витрати державного бюджету на підвищення цих виплат у 2026 році становлять майже 300 мільйонів гривень.

