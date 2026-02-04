Дефіцит продуктів в Одесі залишатиметься мінімальним, а державне регулювання допомагає контролювати можливе підвищення цін на соняшникову олію для населення.

Дефіцит продуктів в Одесі не прогнозується навіть після російських ударів по олійних заводах, повідомляють експерти. Внутрішнє споживання соняшникової олії в Україні становить лише 5,6–8% від загального виробництва, тому масового браку товару не очікується.

Міністерство економіки запевняє, що ціни на внутрішньому ринку залишаться стабільними. Водночас аналітики ринку від «АПК-Інформ» зазначають, що кілька факторів можуть вплинути на вартість олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок пояснює: «Ціна на соняшникову олію може зрости через підвищений попит для формування експортних партій, знижену активність продажів сировини аграріями та збільшення ризиків для виробників».

Вона додає, що витрати на виробництво зростають через дефіцит електроенергії, необхідність додаткових генераторів на підприємствах, логістичні та страхові витрати. Попри це, значного здорожчання соціально важливого продукту українцям чекати не варто.

Державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. Якщо роздрібна вартість зростає на 15% і більше — підприємства мають попереджати покупців за 30 днів, при збільшенні на 10–15% — за 14 днів, на 5–10% — за три дні. Торговельна надбавка не може перевищувати 10% оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів в Одесі залишатиметься мінімальним, а державне регулювання допомагає контролювати можливе підвищення цін на соняшникову олію для населення.

Жителям міста радять слідкувати за цінами та купувати товари вчасно, але панікувати не варто.

