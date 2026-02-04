Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на забезпечення безперебійного вивезення сміття та надання інших послуг.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набрало чинності з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові ставки стосуються водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів у громадах регіону.

Рішення ухвалили для забезпечення стабільної роботи інженерних мереж і підтримки санітарного стану населених пунктів. Перегляд фінансових показників місцевих підприємств став основою для коригування тарифів.

У Заводській громаді пояснили, що зміни зумовлені зростанням витрат на технічне обслуговування обладнання, закупівлю матеріалів та підтримку систем у робочому стані. Представники місцевої влади зазначають, що попередні тарифи не відображали реальних потреб і могли впливати на якість надання послуг.

Для мешканців багатоквартирних будинків щомісячний платіж зріс на 14,95 гривні і тепер становить 48,80 гривні з однієї особи. Власники приватних домоволодінь платитимуть 37 гривень замість попередніх 25. Для бюджетних установ сума підвищилась на 2,55 гривні, а для інших категорій — на 2,94.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Громадянам надали можливість надсилати зауваження та пропозиції безпосередньо до підприємства, у тому числі через електронні канали.

Фахівці пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на забезпечення безперебійного вивезення сміття, обслуговування водогонів і стабільну роботу каналізаційних систем.

Мешканцям радять заздалегідь планувати щомісячні витрати, стежити за офіційними повідомленнями і дотримуватися строків оплати. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна підтримка, що допомагають зменшити фінансове навантаження та зберегти якість комунальних послуг у громаді.

