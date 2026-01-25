Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу служб.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися водопостачання, каналізації та вивезення сміття.

У Заводській громаді переглянули тарифи на обробку побутових відходів через зростання витрат на ремонт транспорту та закупівлю матеріалів. Місцева рада пояснила, що попередні розцінки не покривали фактичних витрат підприємства, що створювало ризик перебоїв у роботі систем. Нові ставки забезпечують регулярне прибирання та підтримку належного санітарного стану території.

Для мешканців багатоповерхівок плата зросла на 14,95 грн — до 48,80 на людину щомісяця. Власники приватних будинків тепер сплачують 37 грн замість 25. Тарифи для бюджетних установ підвищено на 2,55 грн, для інших споживачів — на 2,94.

Рішення ухвалене на основі економічних розрахунків комунального підприємства. Громадяни можуть надсилати пропозиції або зауваження безпосередньо до КП «Заводське-2010» або через електронну пошту.

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області спрямоване на стабільну роботу служб і відповідає реальним витратам підприємства. Це дозволяє підтримувати якість обслуговування та своєчасно виконувати роботи з вивезення сміття і обслуговування мереж.

Місцевим мешканцям радять планувати сімейний бюджет, вчасно оплачувати рахунки та відстежувати офіційні повідомлення ради. Для соціально вразливих категорій передбачені субсидії та пільги, які частково компенсують додаткові витрати.

