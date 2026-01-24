Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області організовують державні та благодійні установи, повідомляє Politeka.
Серед основних точок надання допомоги - Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини.
Тут переселенці можуть переночувати, скористатися гарячим душем, приготувати їжу та отримати дитяче харчування, засоби гігієни і постільну білизну.
Безкоштовні продукти для ВПО в нашій області постачаються завдяки підтримці благодійників, а для отримання допомоги достатньо звернутися за телефоном +380932946061.
Ще одна локація, де надають допомогу - Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.
Тут переселенці та пенсіонери можуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та прихисток під час повітряної тривоги у підвальному сховищі.
Важливо, що робота установи відбувається з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00 за адресою: вул. Вокзальна, 14, а для уточнення деталей можна звертатися за телефонами +380501725751 або +380509740427.
Ще одним пунктом допомоги є Гуманітарний штаб, який надає гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та пакети з продовольством у Кіровоградській області.
Центр розташований у школі НВК №26 - ДНЗ - ДЮЦ "Зорецвіт" на Студентському бульварі, 21. Він працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.
Тут безкоштовні продукти та іншу підтримку можуть отримати пенсіонери, ВПО, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, жінки та люди з інвалідністю.
Перед тим, як прямувати за вказаними адресами, варто уточнити інформацію щодо того, чи доступна наразі видача продовольства. Про це також повідомляють на офіційних сторінках у соцмережах
