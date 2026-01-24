Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надаються людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області організовують державні та благодійні установи, повідомляє Politeka.

Серед основних точок надання допомоги - Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини.

Тут переселенці можуть переночувати, скористатися гарячим душем, приготувати їжу та отримати дитяче харчування, засоби гігієни і постільну білизну.

Безкоштовні продукти для ВПО в нашій області постачаються завдяки підтримці благодійників, а для отримання допомоги достатньо звернутися за телефоном +380932946061.

Ще одна локація, де надають допомогу - Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

Тут переселенці та пенсіонери можуть отримати гуманітарну підтримку, консультації психолога та прихисток під час повітряної тривоги у підвальному сховищі.

Важливо, що робота установи відбувається з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 18:00 за адресою: вул. Вокзальна, 14, а для уточнення деталей можна звертатися за телефонами +380501725751 або +380509740427.

Ще одним пунктом допомоги є Гуманітарний штаб, який надає гарячі обіди, одяг, дитяче харчування та пакети з продовольством у Кіровоградській області.

Центр розташований у школі НВК №26 - ДНЗ - ДЮЦ "Зорецвіт" на Студентському бульварі, 21. Він працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.

Тут безкоштовні продукти та іншу підтримку можуть отримати пенсіонери, ВПО, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, жінки та люди з інвалідністю.

Перед тим, як прямувати за вказаними адресами, варто уточнити інформацію щодо того, чи доступна наразі видача продовольства. Про це також повідомляють на офіційних сторінках у соцмережах

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога на догляд для пенсіонерів в Кіровоградській області: в 2026 році виплата зросла, хто отримає більше.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: за якою адресою її надають.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: хто може чекати на понад 6 тисяч від держави.