Саме так реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області у 2026 році надається за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Пенсійний фонд України роз’яснив, що підтримка призначена внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та фактично проживають у регіоні.

Виплати здійснюють на шість місяців, з можливістю продовження після перевірки відповідності умовам програми.

Головний критерій для отримання допомоги — середній дохід сім’ї за попередні три місяці. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. На початок року базова величина становить 2 595 гривень, а максимальна сума на одного члена сім’ї — 10 380 гривень.

Окремі категорії отримують кошти без врахування доходу. Серед них — пенсіонери з низькими прибутками, люди з інвалідністю першої або другої групи, діти з особливими потребами до повноліття, сироти, молодь без батьківського піклування до 23 років, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Оформлення проводиться через управління соціального захисту населення. Заявники надають документи, що підтверджують статус ВПО та рівень доходів. Після перевірки ухвалюють рішення про нарахування коштів. Саме так реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

У Пенсійному фонді зазначають, що програма частково покриває витрати на оренду житла, харчування та щоденні потреби. Це допомагає родинам зберігати стабільність бюджету та швидше адаптуватися у нових умовах.

Регулярні виплати дозволяють планувати витрати і зменшують ризик фінансових труднощів у повсякденному житті переселенців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: за якою адресою можна отримати підтримку.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Київській області: експерти назвали тривожні тенденції на ринку.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Київській області: за яких умов українцям відмовлять у допомозі в 2026 році.