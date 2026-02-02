Обмеження руху в Києві мають тимчасовий характер і необхідні для забезпечення безпеки.

Обмеження руху в Києві запровадили на Набережному шосе у Печерському районі через проведення дорожніх робіт, які триватимуть до 5 лютого, передає Politeka.

Як повідомляє «Київавтодор», з 3 по 5 лютого у проміжку між 8:00 та 20:00 діятимуть тимчасові зміни в організації транспорту. Вони пов’язані з аварійним ямковим ремонтом проїжджої частини.

Роботи виконують на відрізку від транспортної розв’язки біля мосту Патона до Поштової площі. Оновлення покриття заплановане в обох напрямках руху.

На час відновлення асфальту проїзд обмежуватимуть почергово однією смугою. Це дозволяє зберегти транспортне сполучення, але може впливати на швидкість пересування.

У комунальній корпорації зазначають, що обмеження руху в Києві мають тимчасовий характер і необхідні для забезпечення безпеки та належного стану дороги.

Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут, враховувати зміни та з розумінням поставитися до можливих незручностей під час виконання робіт.

Крім того, в Києві також повідомляли про новий графік руху поїздів. Він

передбачає, що склад Ковель-Київ вирушає з Луцька о 13:25 та прибуває до Києва о 22:02. Передбачена зупинка в Рівному, що дає можливість мешканцям міста скористатися цим залізничним сполученням.

У зворотному напрямку експрес відправляється зі столиці о 7:56 та прибуває до Рівного о 15:11, після чого прямує далі за маршрутом. У межах цього рейсу пасажирський склад також здійснює зупинки в Клевані та Здолбунові.

Новий графік руху поїздів до Києва дозволяє тимчасово компенсувати відсутність швидкісного сполучення та забезпечити стабільне курсування у цьому напрямку.

