Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі знову доступні у вигляді гарячих обідів, тому розповідаємо про це детальніше.

Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі надають у межах проєкту «Їжа Життя», який із 5 січня відновив щоденну роздачу гарячої їжі, повідомляє Politeka.

За інформацією, оприлюдненою БФ "Гостинна Хата", видача безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі відбувається щодня о 12:30 за адресою Водопровідна 13.

Людям пропонують гарячу їжу та теплі напої. Допомога призначена для внутрішньо переміщених осіб та всіх, хто потребує підтримки. Організатори закликають поширювати інформацію серед тих, кому вона може бути необхідною.

Паралельно повідомляється, що у БФ "Гостинна хата" діють оновлені правила видачі безкоштовних продуктів для ВПО в Одесі у вигляді продовольчих наборів.

Тепер центр щодня видає лише 50 наборів. Перевагу надають новоприбулим переселенцям, а відлік ведеться від дня реєстрації довідки. Для них допомога передбачена раз на місяць упродовж перших трьох місяців після реєстрації.

Таку продовольчу підтримку можуть отримувати й інші вразливі категорії, але не частіше ніж один раз на два місяці.

Це матері, які самостійно виховують дітей за наявності відповідної довідки, родини з вагітними жінками, самотні пенсіонери віком від 70 років, подружжя пенсіонерів 70+, люди з інвалідністю 1 та 2 групи, а також багатодітні сім’ї.

Окремо зазначається, що переселенці з Херсону отримують набори раз на два місяці або у цьому центрі, або в Центрі від херсонської громади «Вільні Разом». Якщо людина отримує допомогу в одному з центрів, вона не може звернутися до іншого раніше ніж через два місяці.

