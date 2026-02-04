Графіки відключення світла у Рівненській області на 5 лютого пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 5 лютого триватимуть через додаткові та профілактичні роботи в межах регіону, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Українцям показали детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 5 лютого. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.

У Рівненській області у місті Березне з 9:00 до 17:00 заплановані тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням планових ремонтних та профілактичних робіт на електромережах. Вони торкнуться частини будинків на вулицях:

І.Франка, Андріївська, Буховича, Вишнева, Вишневий, Зірненська, Коперніка, Корецька, Корецький пров., Назарука, Селецька, Староєврейська.

У селі Майків світло не буде подаватися з 9 до 17 години у частині будинків на вулицях:

Т.Г.Шевченка, Зарічна, Зелений Гай, Набережна, Підлужна, Шкільна.

У селі Зарічне з 9 до 17 години тимчасові обмеження торкнуться деяких будинків на вулицях:

вул.1 Грудня, Калецька, Центральна.

У місті Дубровиця знеструмлення з 9 до 17 години зачепить частину будинків на вулицях:

Глиняна, Ставкова, Цегельна.

Додатково в селі Миляч з 9:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинене у будинках за адресами:

Василевського, Дружби, Партизанська, Піщана.

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

