Новий графік руху поїздів в Одесі передбачає появу нового щоденного поїзда далекого сполучення, який з’єднує південь країни із західними областями.

Новий графік руху поїздів в Одесі почав діяти з 3 лютого у зв’язку з призначенням експреса далекого сполучення №26/25, повідомляє Politeka.

В АТ "Укрзалізниця" зазначили, що перший рейс з Одеси відправився з лютого, а у зворотному напрямку з Рахова поїзд почав курсувати з 4 лютого.

Запуск нового сполучення став частиною нового графіка руху поїздів. Нововведення спрямовані на розширення можливостей подорожей між регіонами.

Згідно з оприлюдненою інформацією, відправлення з Одеси відбувається о 18:38, а прибуття до Рахова - о 13:20 наступного дня.

У зворотному напрямку пасажирський склад вирушає з Рахова о 14:21 та прибуває до кінцевої станції о 08:38. Новий графік руху поїздів дозволяє пасажирам зручно планувати поїздки як до Карпат, так і назад до південного регіону.

Маршрут пасажирського складу пролягає через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню та Кваси.

У компанії наголосили, що саме цей напрямок має стабільний попит серед пасажирів, зокрема у туристичний період, коли Карпати традиційно приваблюють мандрівників з різних областей України.

У складі передбачені вагони люкс, купейні та плацкартні вагони, а також окремі жіночі та дитячі купе. Така комплектація, за інформацією перевізника, має забезпечити комфортні умови для різних категорій пасажирів.

Продаж квитків на №26/25 Одеса-Рахів відкрито у застосунку, на офіційному сайті та в касах вокзалів. Крім того, у "Укрзалізниці" повідомили, що цей склад бере участь у програмі "3000 кілометрів Україною".

