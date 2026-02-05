Подорожчання проїзду в Київській області вже позначилось на гаманцямх місцевих мешканців, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання проїзду в Київській області стало помітним з початку лютого, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області відчули мешканці Ірпеня, Вишневого, Бучі та навколишніх громад, де тарифи на маршрутки помітно зросли.

Як поінформували у Телеграм-каналі Ірпінської міської ради, на маршруті №420 в Ірпені вартість поїздки по місту піднялася до 20 грн, а поїздка до Києва з центру міста тепер обійдеться у 60 грн.

Для мешканців Романівки та Водоканалу тариф становить 50 грн. Водночас, шкільний пільговий тариф у межах міста залишився незмінним і складає 5 грн за наявності учнівського квитка.

Мешканці передмістя також повідомляли про подорожчання проїзду в Київській області на маршрутках №721 з Вишневого до станцій київського метро: ціна піднялася з 50 до 60 грн.

На інших напрямках, зокрема до Боярки, Білогородки та Вишневого, підвищення склало 5–10 гривень залежно від маршруту. Починаючи з 1 лютого, проїзд у маршрутці №423 з Бучі до Києва вже коштує 70 грн, а для жителів села Гаврилівка тариф зріс одразу до 100 грн.

Підняття розцінок пояснюють нестабільними умовами на ринку перевезень. Водії наголошують на зростанні вартості пального, піднятті витрат на обслуговування транспорту та зменшенні пасажиропотоку.

Місцева влада радить планувати поїздки з урахуванням нових тарифів та дотримуватися правил користування громадським транспортом. Для багатьох передмістян різке підвищення вартості проїзду стало додатковим фінансовим навантаженням.

Тарифні зміни на маршрутах регіону показують, що місцевим мешканцям доводиться звикати до підняття вартості квитків.

