Графіки планових відключень електроенергії в Сумській області будуть діяти 6 лютого, обмеження здійснюватимуться у визначені години.

Графіки відключення світла у Сумській області на 6 лютого триватимуть у низці населених пунктів через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Сумиобленерго».

Графіки планових відключень електроенергії в Сумській області будуть діяти 6 лютого, обмеження здійснюватимуться у визначені години.

З 9:00 до 15:00 у населеному пункті Ромни діятимуть тимчасові обмеження електропостачання. Відключення стосуватимуться окремих будинків, що знаходяться на наступних вулицях міста:

Западинська, Прорізна, Адмірала Лозівського, Сіверянська, Філатова, Парникова, Берегова, Силенка, Шкурата, Чехова, Базарна, Савченка, Стрельбицького, Павла Ключини, Рятувальників, Чаговця, Ушинського, а також 2-й, 4-й та 5-й Западинської, 2-й Миколи Макаренка, 2-й Покровського узвозу, 2-й та 5-й Берегової, 2-й Ляшенка.

Крім того, знеструмлення заплановані й в Охтирці — електроенергію тимчасово вимикатимуть з 8 до 17 години у частині будинків за визначеними адресами:

Індустріальна, Казимира Малевича, Калинова, Київська, Козацька, пров. Комунальний, Короленка, Лебединський.

У Конотопі також передбачені додаткові графіки відключень. Обмеження триватимуть з 9:00 до 15:00 і охоплять окремі будинки за адреси міста:

Лазаревського, Братів Лузанів, Валентина Зайцева, Висока, Генерала Тхора, Гетьманська, Депутатська, Джохара Дудаєва, Івана Сірка, Клубна, Лісова, Миру, Романа Шухевича, Сарнавська.

З 9:00 до 15:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє в Глухові в деяких будинках за зазначеними адресами:

Шкільний, Короленка, Кобзарська, Ярмаркова, Київський Шлях.

Актуальну та детальну інформацію щодо графіків відключень електроенергії жителям Сумської області рекомендують перевіряти на офіційному сайті «Сумиобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Сумській області: з чим виникли серйозні проблеми в магазинах.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху поїздів у Сумській області: які рейси змінили маршрут.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах: хто може взяти участь в цій програмі.