Українцям розкрили детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 6 лютого.

Графіки відключення світла у Рівненській області на 6 лютого триватимуть у низці населених пунктів через додаткові роботи енергетиків на електромережах, пише Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Українцям показали детальний графік планових відключень електроенергії в Рівненській області на 6 лютого. Обмеження пов’язані з проведенням запланованих ремонтних і технічних робіт на електромережах, спрямованих на підвищення надійності та безпеки електропостачання.

У Рівненській області у селі Ільпінь заплановані тимчасові відключення електроенергії з 9:00 до 17:00 у зв’язку з проведенням планових ремонтних та профілактичних робіт на електромережах. Вимкнення торкнеться частини будинків на таких вулицях:

Берегова, Береговий, Залізнична, Квасилівська, Комунарів, Солов'їна, Богдашів.

У місті Здолбунів світло не подаватиметься з 9:00 до 17:00 у частині будинків на вулицях:

Олени Пчілки, Шевченка.

У селі Квасилів планові обмеження електропостачання з 9:00 до 17:00 зачеплять деякі будинки на вулицях:

Індустріальна, Вишнева, Волинських Чехів, Залізнична, Зелена, Молодіжна, Набережна, Нова, Перспективна, Рівненська, Соборна, Січових Стрільців.

У селі Корнин тимчасове відключення електроенергії з 9:00 до 17:00 стосуватиметься частини будинків на вулицях:

1 Травня, Б. Хмельницького, Будівельників, Весняна, Вишнева, Гарна, Гранична, Затишна, Зелена, Квітнева, Квітневий пров., Кн. Ольги, Княжа, Кузнецова, Л. Українки, Набережна, Незалежності, О. Ольжича, Об’їздна, Пересопницька, Сагайдачного, Садова, Слов’янська, Тракторна, Франка Івана, Центральна.

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: які ціни тепер дійсні.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: оголошено нову вартість.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яка нова вартість.