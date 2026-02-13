Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається в межах наявного фонду.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається за координації обласних служб, які цілодобово консультують переселенців щодо поселення та подальшого супроводу, повідомляє Politeka.

За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, у регіоні постійно працює контактний центр. Звернутися по допомогу можна будь-якої години за безкоштовним номером 0 800 502 230.

Оператори надають консультації щодо наявних варіантів проживання, порядку заселення, реєстраційних процедур і супутніх питань, із якими стикаються внутрішньо переміщені особи.

Додатково діють окремі телефонні лінії з питань розміщення. Консультації доступні за номерами 066 673 53 03, 050 692 74 31 та 066 656 87 27.

Для людей, які прибули до Кременчука та потребують прихистку, працює спеціальний контакт 0 800 33 22 21. За цим номером повідомляють про вільні місця та умови тимчасового проживання.

Також відомості про доступні помешкання публікують на онлайн-платформі «Прихисток». На сервісі громади й приватні власники розміщують пропозиції для короткострокового перебування.

Після прибуття переселенцям необхідно пройти обов’язкову реєстрацію для отримання довідки ВПО. Звернення приймають за фактичним місцем перебування — в управліннях соціального захисту, органах місцевого самоврядування або центрах надання адміністративних послуг.

Подати заяву на взяття на облік можна й дистанційно через мобільний застосунок порталу «Дія». Для тих, хто прибув безпосередньо до Полтави, реєстрацію здійснюють районні підрозділи соцзахисту.

В обласній адміністрації підкреслюють, що безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається в межах наявного фонду, тому актуальну інформацію щодо розселення радять уточнювати безпосередньо перед приїздом.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: ціни сильно зросли.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на надбавку у 2026 році.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Полтаві: де і коли можна отримати допомогу.