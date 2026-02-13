Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется в пределах имеющегося фонда.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется при координации областных служб, которые круглосуточно консультируют переселенцев о поселении и дальнейшем сопровождении, сообщает Politeka.

По информации Полтавской областной военной администрации, в регионе постоянно работает контактный центр. Обратиться за помощью можно в любое время по бесплатному номеру 0 800 502 230.

Операторы предоставляют консультации по имеющимся вариантам проживания, порядку заселения, регистрационным процедурам и сопутствующим вопросам, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица.

Дополнительно действуют отдельные телефонные линии по размещению. Консультации доступны по номерам 066 673 53 03, 050 692 74 31 и 066 656 87 27.

Для людей, прибывших в Кременчуг и нуждающихся в убежище, работает специальный контакт 0 800 33 22 21. По этому номеру сообщают о свободных местах и ​​условиях временного проживания.

Также сведения о доступных помещениях публикуют на онлайн-платформе «Прихисток». На сервисе общины и частные владельцы размещают предложения для краткосрочного пребывания.

По прибытии переселенцам необходимо пройти обязательную регистрацию для получения справки ВПЛ. Обращение принимают по фактическому месту пребывания – в управлениях социальной защиты, органах местного самоуправления или центрах предоставления административных услуг.

Подать заявление на взятие на учет можно и дистанционно через мобильное приложение портала «Дія». Для прибывших непосредственно в Полтаву регистрацию осуществляют районные подразделения соцзащиты.

В областной администрации подчеркивают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляется в пределах имеющегося фонда, поэтому актуальную информацию о расселении советуют уточнять непосредственно перед приездом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: цены сильно выросли.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на прибавку в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве: где и когда можно получить помощь.