Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області у 2026 році надається за оновленими умовами, повідомляє Politeka.

Програму координує Пенсійний фонд України, а фінансову підтримку отримують внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку та підтвердили потребу в коштах.

Виплати здійснюються на шість місяців із можливістю продовження за умови дотримання правил програми. Основна вимога — середньомісячний дохід родини за останні три місяці не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. На початок 2026 року базова сума становить 2 595 гривень на одного члена сім’ї, а максимальна виплата для одного переселенця — 10 380 гривень.

Окремі категорії учасників отримують допомогу незалежно від доходу. Серед них — пенсіонери з низьким прибутком, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами, сироти, молодь до 23 років без батьків, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Заявки оформлюються через місцеві управління соціального захисту населення. Переселенці надають документи, що підтверджують їх статус та рівень доходів. Після перевірки інформації приймається рішення про нарахування коштів. Саме таким чином реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Одеській області, забезпечуючи переселенцям необхідну підтримку.

Фінансування частково покриває витрати на оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє родинам швидше облаштувати побут, адаптуватися до нового середовища та стабілізувати сімейний бюджет.

Регулярні виплати допомагають планувати місячні витрати та уникати непередбачених фінансових труднощів, створюючи передумови для комфортнішого життя у новому місці.

