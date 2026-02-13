Именно таким образом реализуется денежное пособие на проживание для ВПЛ в Одесской области.

Денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области в 2026 году предоставляется по обновленным условиям, сообщает Politeka.

Программа координируется Пенсионным фондом Украины, а финансовую поддержку получают внутренне перемещенные лица, состоящие на учете и подтвердившие потребность в средствах.

Выплаты производятся на шесть месяцев с возможностью продления при условии соблюдения правил программы. Основное требование – среднемесячный доход семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На начало 2026 года базовая сумма составляет 2595 гривен на одного члена семьи, а максимальная выплата для одного переселенца - 10380 гривен.

Отдельные категории участников получают пособие независимо от дохода. Среди них – пенсионеры с низкой прибылью, люди с инвалидностью первой и второй групп, дети с особыми потребностями, сироты, молодежь до 23 лет без родителей, а также опекуны и приемные семьи.

Заявки оформляются через местные управления социальной защиты населения. Переселенцы предоставляют документы, подтверждающие их статус и уровень доходов. После проверки информации принимается решение о начислении денежных средств. Именно таким образом реализуется денежная помощь на проживание для ВПЛ в Одесской области, обеспечивая переселенцам необходимую поддержку.

Финансирование частично покрывает расходы по аренде жилья, питанию и базовым потребностям. Это позволяет семьям быстрее обустроить быт, адаптироваться к новой среде и стабилизировать семейный бюджет.

Регулярные выплаты помогают планировать месячные расходы и избегать непредвиденных финансовых трудностей, создавая предпосылки для более комфортной жизни в новом месте.

