Саме так реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області.

Грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області у 2026 році надається за оновленими правилами, повідомляє Politeka.

Програму координує Пенсійний фонд України, а підтримка адресована внутрішньо переміщеним особам, що перебувають на обліку та фактично проживають у регіоні.

Виплати розраховуються на шість місяців із можливістю продовження за дотримання встановлених умов. Основна вимога — середній дохід сім’ї за останні три місяці не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність. На початок року один мінімум становить 2 595 гривень, а максимальна сума для одного переселенця — 10 380 гривень.

Деякі категорії учасників програми отримують допомогу незалежно від доходу. Це пенсіонери з низьким прибутком, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти з особливими потребами, сироти, молодь без батьків до 23 років, а також опікуни та прийомні сім’ї.

Заявки подаються через місцеві управління соціального захисту населення. Переселенці надають документи, що підтверджують статус та доходи. Після перевірки інформації ухвалюється рішення про нарахування коштів. Саме так реалізується грошова допомога на проживання для ВПО в Київській області, забезпечуючи переселенцям необхідну фінансову підтримку.

Програма покриває частину витрат на оренду житла, харчування та базові потреби. Це дозволяє сім’ям стабілізувати бюджет, швидше облаштувати побут і комфортніше адаптуватися до нового середовища.

Регулярні нарахування допомагають планувати щомісячні витрати та уникати непередбачених фінансових труднощів, забезпечуючи переселенцям передбачуваний рівень підтримки у повсякденному житті.

