Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуло чинності з початку 2026 року та охоплює оплату водопостачання, каналізації й вивезення сміття у місцевих громадах, повідомляє Politeka.

За новими розцінками кубометр централізованої води коштує 55,74 грн, водовідведення — 38,28 грн. Вивезення побутових відходів подорожчало приблизно на 17%. Мешканці багатоповерхівок із контейнерною системою сплачують 48,14 грн на місяць за одну особу. У приватному секторі ціна становить 48,14 грн за контейнер або 40,02 грн без нього. Перевезення змішаних відходів для населення обійдеться у 127,49 грн за кубометр, для бюджетних установ — 138,74 грн, для інших організацій — 182,48 грн.

В управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області пов’язане зі зростанням мінімальної зарплати, здорожчанням електроенергії, пального та матеріалів, а також підвищеним податковим навантаженням. Раніші ставки не покривали фактичних витрат підприємств і могли впливати на якість обслуговування.

Частину додаткових витрат компенсують субсидії та пільги для соціально вразливих категорій населення. Це дозволяє стабільно працювати мережам, своєчасно виплачувати зарплати працівникам і підтримувати безперебійне водопостачання та відведення стоків.

Фахівці радять планувати щомісячні витрати, уважно стежити за офіційними повідомленнями та вчасно сплачувати рахунки. Такі дії допомагають уникнути заборгованості та підтримувати стабільність комунальних послуг у громаді.

Влада Черкащини закликає мешканців повідомляти про будь-які проблеми з водопостачанням або сміттєзбиранням. Оперативне реагування на звернення підвищує ефективність роботи служб та покращує обслуговування населення.

Раціональне використання ресурсів, контроль нарахувань і планування платежів допомагають зменшити фінансове навантаження та забезпечують стабільну роботу систем у будь-який сезон.

